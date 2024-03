Broj poginulih u izraelskim napadima na pojas Gaze porastao na 32.782

Ministarstvo zdravlja u Gazi objavilo je u nedjelju da je broj poginulih u tekućim izraelskim napadima na pojas Gaze porastao na 32.782.

A Palestinian carries a child casualty at the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 24, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa