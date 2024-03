Željko Komšić na panelu u Antaliji: Na Balkanu uvijek imate pravo biti stalno na oprezu

“Atmosfera je pozitivna, to je moj utisak kada je riječ o EU. Ostaje još na nama ta obaveza. Ja sam optimista i na neki način vjerujem da će sve biti pozitivno”, kazao je Komšić.

Ističe da se na Balkanu uvijek ima nešto oko čega se može biti zabrinut.

“Nažalost na Balkanu i u BiH uvijek imate nešto da budete zabrinuti. Ja duboko vjerujem da BiH treba da ima prijatelje širom svijeta i to nije sporno. Ali, nekako naš put se zna, on je jasan. On proizilazi iz samog geografskog položaja, mi pripadamo Evropi. Najlogičnije je da budemo u toj porodici naroda. To znači EU, ali i NATO”.

Referišući se na nedavne izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, Komšić je kazao:

“Šta će Putin uraditi? Ne znam, zaista ne znam. Mnogo je informacija, da je riječ o pritisku na zemlje Baltika, na Skandinaviju. Pratit ćemo sve što se dešava, ali što mogu vidjeti je da je Rusija i dalje fokusirana na Ukrajinu i da tu fokusira najviše svojih resursa”.

“Na Balkanu uvijek imate pravo biti stalno na oprezu. Ono što mene zabrinjava u regiji je pojačano naoružavanje. Srbija troši ogromne svote novca, Hrvatska je u sastavu NATO-a. Ono što je znam je da niko ne kupuje oružje i ne gomila vojsku ako je ne misli upotrijebiti”, kazao je Komšić. prenosi n1

