Zelenski stiže u region, za angažman spremno više od hiljadu policajaca

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski trebalo bi večeras da stigne u Albaniju gdje se u srijedu održava samit Ukrajina-jugoistočna Evropa, a Tirana je od danas pod jakim bezbjednosnim mjerama, pišu albanski mediji.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks on, as he visits a hangar, in Eindhoven, Netherlands, August 20, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw