Izrael granatirao Rafah, najmanje 60 mrtvih

Posljednjih mjeseci Rafah je postao grad u koji se smjestila većina palestinskih izbjeglica koji su ostali bez domova nakon izraelskog bombardovanja sjevernog dijela pojasa Gaze te se u njemu prema procjeni Ujedinjenih naroda trenutno nalazi 1,4 miliona ljudi.

Do napada na Rafah je došlo iako je Hamas ranije jučer objavio kako bi ofenziva na taj grad “torpedirala” bilo kakav dogovor oko puštanja taoca koji se još uvijek nalaze u njihovom zarobljeništvu, a protiv ofenzive na Rafah izjasnile su se i SAD, glavni izraelski saveznik,pišu Vijesti

No, čini se kako sinoćnje granatiranje Rafaha ipak nije označilo početak ofenzive i na to područje. Pogođeno je 14 kuća i tri džamije i to u različitim dijelovima grada, a izraelska vojska je objavila kako je izvršila “niz udara na južnu Gazu koji su sada završeni”.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopćile da su spašena dva izraelska zarobljenika na jugu Gaze.

