Legendarni fudbaler pružio podršku Palestini, izraelski trener ga napao

Grant, inače bivši trener Chelseaja, žestoko je isprozivao Linekera na društvenim mrežama, nakon što je on podijelio izjavu predsjednika Fudbalskog saveza Palestine Jibrila Rajouba, koji je pozvao da se izraelske reprezentacije izbace iz međunarodnih sportskih takmičenja.

“Ponovo si to učinio. Podijelio si objavu predsjednika NS Palestine. To je isti čovjek koji je javno podržao masakr 7. oktobra i rekao da je to veliki dan koji bi se trebao ponavljati iznova. Molim za mir, ali ovi ljudi ne žele mir. Ubijali su bebe, silovali žene i spaljivali žive ljude. Sve su to i snimili. O tom masakru si šutio”, napisao je Grant u poruci Linekeru,pišu Vijesti

To je samo nastavak Grantovih prozivki na račun legendarnog Engleza, koji se na meti Izraelca našao i kad je prozivao Izrael za “genocid iz udžbenika” u Gazi.

Inače, Grant je trenutno selektor reprezentacije Zambije s kojom igra Afrički kup nacija, dok Lineker radi kao voditelj na BBC-u. U igračkoj karijeri je Lineker nastupao za Leicester, Everton, Barcelonu, Tottenham i japansku Nagoyu.

Granta ljubitelji fudbala pamte kao trenera Chelseaja iz sezone 2007/08., a prethodno je bio i selektor Izraela od 2022. do 2005. godine.

