Novi kralj Danske preuzeo tron

Novi danski kralj Frederik X. izrazio je u nedjelju nadu da će biti kralj koji će ujedinjavati, obraćajući se okupljenom mnoštvu s balkona pačale Christiansborg u Kopenhagenu, pošto je preuzeo tron nakon abdikacije njegove majke Margarete II.

King Frederik X and Queen Mary wave from the balcony of Christiansborg in Copehagen, Denmark January 14, 2024. Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.