RAT JE UŠAO U NOVU FAZU: Koja je izraelska vojna strategija u Gazi i može li uništiti vojne kapacitete Hamasa?

Izraelske snage opkolile su grad Gazu i podijelile enklavu na dva dijela, rekao je jučer izraelskim medijima portparol IDF-a Daniel Hagari. Najava je došla uoči očekivanog prodora u Gazu u ponedjeljak ili utorak, pripremajući pozornicu za još krvaviju fazu rata, piše američki magazin Time.

“Od danas pa nadalje, postoji Sjeverna Gaza i Južna Gaza”, rekao je Hagari. “Snage su danas stigle do obale. Još uvijek dopuštamo humanitarni koridor za stanovnike sjevernog Pojasa Gaze da se spuste prema jugu. To je jednosmjerni koridor za one koji se spuštaju na jug, a mi ćemo nastaviti intenzivirati operaciju u sjevernoj Gazi.”

Koja je izraelska vojna strategija u Gazi?

Od početka kopnene operacije 27. oktobra, IDF je rekao da je izveo operacije protiv 2500 ciljeva u Gazi. Ali Hamas ima najmanje 480 kilometara duge tunele u kojima skladišti svoju najvrjedniju imovinu, kaže John Spencer, penzionisani oficir američke vojske i voditelj Studija urbanog ratovanja pri fondaciji Madison Policy Forum u New Yorku. “Gotovo svi Hamasovi vojni kapaciteti su pod zemljom, većina njih ne može biti pogođena zračnim bombardovanjem”, kaže Spencer. “Sve, od njegovog stvarnog vodstva do raketa koje koristi za gađanje Izraela, sve je pod zemljom.”

Spencer kaže da će Izrael vjerovatno izbjegavati slanje svojih vojnika ispod zemlje u Hamasove tunele, te očekuje da će oko 70 posto borbi ostati iznad zemlje na ulicama Gaze. “Svaka bi vojska skratila vrijeme ratovanja pod zemljom što je više moguće. Tako da mislim da će količina podzemnih borbi zapravo biti vrlo ograničena”, kaže.

To je dijelom zato što ključna vojna oprema – poput naočala za noćno gledanje koje se oslanjaju na ambijentalno svjetlo, komunikacijskih alata koji ovise o satelitima i GPS sistemu – neće raditi ispod zemlje.

Iz tih razloga, kaže Spencer, izraelska vojska će se vjerovatno odlučiti za uništavanje tunela gdje god je to moguće. To mogu učiniti tako da ih napune cementom, sruše ulaze i izlaze buldožerima ili ih potope morskom vodom. Ali prisutnost izraelskih talaca u tunelima usporit će izraelsku vojsku i zakomplicirati operacije. “Intervjui koje smo dosad dobili od oslobođenih talaca potvrdili su teoriju da su svi taoci pod zemljom”, kaže Spencer. “To definitivno komplicira radnje koje mogu poduzeti kada otkriju tuneli.”

Svaka borba na ulici mogla bi biti posebno krvava. Procjenjuje se da Hamas ima oko 40 hiljada boraca i očekuje se da će se uključiti u klasičnu taktiku gerilskog ratovanja, uključujući zasjede i napade po sistemu “udari i bježi”. Hamasov arsenal oružja značajno je napredovao od rata u Gazi 2014. – kada je u borbama poginuo 2251 Palestinac i 73 Izraelca – i sada uključuje više bespilotnih letjelica, mitraljeza, jurišnih pušaka AK-103, granata i projektila zemlja-zrak iranske proizvodnje, prema pisanju Wall Street Journala.

“U svakom ratu iznenadimo Izraelce nečim novim”, rekao je za Reuters Ali Baraka, šef Hamasovog odjela za nacionalne odnose sa inostranstvom sa sjedištem u Bejrutu. U drugom intervjuu za TV Russia Today, dodao je: “Pripremali smo se za ovo dvije godine. Imamo lokalne tvornice za sve. Imamo rakete s dometima od 250 km, 160 km, 80 km, 45 km i 10 km.”

Teren u Gazi mogao bi ga učiniti još smrtonosnijim za civile od urbanog ratovanja u Iraku i Siriji, kaže Amos Fox, istraživač sa Univerziteta u Readingu koji proučava neregularno ratovanje.

“To je poput eksplozije u prostoriji ili zgradi naspram eksplozije na otvorenom. Samo će pojačati efekte sukoba”, kaže Fox. “Neće biti puno prilika za ljude da pobjegnu od sukoba, a također neće biti mnogo prilika za vojne snage koje su zarobljene u tim područjima da pobjegnu.”

Može li Izrael uništiti vojne kapacitete Hamasa?

Uprkos velikim preprekama, Spencer vjeruje da je IDF sposoban uništiti vojne kapacitete Hamasa. On smatra da je najveći izazov s kojim se Izrael suočava vrijeme dok međunarodni pritisak raste protiv rata, koji je do sada uzrokovao najmanje 10 hiljada mrtvih u Gazi, od čega su 6.700 žena i djece.

Fox je, međutim, skeptičniji. Kaže da je vidio sličnu retoriku s američkim vojnim ciljevima poraza talibana u Afganistanu i Al-Qaide u Iraku.

“Takve vrste ciljeva dobre su za prikupljanje interne podrške vaših ljudi. No, realno govoreći, ti su ciljevi gotovo uvijek nedostižni jer je teško eliminirati ideju ili ideologiju i narod koji na toj ideologiji djeluje, pogotovo s obzirom na geopolitičku situaciju koja tamo postoji od 1948. godine.”

Unatoč tome, i Fox i Spencer slažu se da bi pritisak međunarodne zajednice mogao igrati veliku ulogu u konačnom ishodu rata. Stotine hiljada ljudi širom svijeta demonstriralo je protiv izraelskih zračnih napada u Gazi i pozvalo na prekid vatre.

“Rat nije samo poraziti neprijatelja, već poraziti volju neprijatelja. Svaki će branitelj izgubiti s dovoljno vremena, ali tuneli im omogućuju da ostanu živi i usporavaju IDF dok im (međunarodna zajednica) ne kaže da stanu”, kazao je Spencer za magazin Time.

