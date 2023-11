Novinar u Gazi saznao za smrt kolege tokom javljanja uživo, pa skinuo zaštitnu opremu: Samo čekamo svoj red

Reporter TV Palestine Salman al-Bašir (Bashir) tokom programa uživo saznao je za smrt kolege i prijatelja Muhameda Abu Hataba (Mohammed Abu Hattab).

– Ne možemo više, iscrpljeni smo – rekao je.

Bili su, rekao je , pola sata ranije zajedno.

Al-Bašir nije mogao iskontrolirati emocije, dok je njegova kolegica lila suze.

Skinuo je pancir s oznakom “Press”, kao i šljem.

– Mi sami postajemo vijest, na kraju. Ovo je katastrofa i jad. Ovi panciri i šljemovi nas ne štite. Mi smo žrtve, jedan po jedan gubimo živote. Samo čekamo svoj red – rekao je u javljanju uživo Al-Bašir.

Hatab je ubijen zajedno s 11 članova njegove porodice u izraelskom zračnom napadu na njihovu kuću u južnoj Gazi.

On je 36. novinar ubijen u sukobu, prema podacima Odbora za zaštitu novinara (CPJ).

Mediji su napad nazvali namjernim atentatu na Abu Hataba, budući da je njegova kuća bila meta odmah nakon što se vratio kući s izvještavanja o izraelskim zločinima u Gazi. prenosi novi

and the world is only watching….Journalist Salman Al-Bashir, reporting from the Gaza Strip, throws off his helmet and news jacket during a live broadcast.

He's not protecting anyone anyway, he says. Because no one is spared pic.twitter.com/rkGyhxw5uI

— Peacemaker (@peacemaket71) November 4, 2023