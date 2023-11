VIDEO Oluja pogodila Evropu. Šestero poginulih, među njima dijete, promet u kolapsu

Pad drveća uslijed snažnih naleta vjetra uzrokovao je smrt šestero ljudi: dvoje u Belgiji i po jednog u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Update storm #Ciarán! (7h15). The storm is currently heading towards the Benelux. The latest satellite images and weather models predict a slightly more southerly course, which will make the wind field above Belgium and the Netherlands more intense than anticipated. Widespread… pic.twitter.com/HrO5V6DmS4 — White Vador ➿ (@AleaJactaEs666) November 2, 2023

Zbog oluje je djelomično prekinut željeznički promet u Flandriji, a vlakovi koji su prometovali u Belgiji su vozili smanjenom brzinom. Pomorski promet je prekinut u Anversu, a prometni kaos je zavladao i u zračnoj luci u Bruxellesu, s odgođenim letovima i velikim kašnjenjem.

U Francuskoj 1.2 milijuna kućanstava bez struje, na engleskom otoku vjetrovi puhali 160 km/h

Uz jednog poginulog, na sjeveru Francuske je u oluji ozlijeđeno 16 ljudi, među kojima sedam vatrogasaca. U Francuskoj je bez struje ostalo oko 1.2 milijuna domaćinstava, najviše u Bretagni, njih 780.000.

Nevrijeme je teško pogodilo i jug Engleske, zbog čega su otkazane brodske i trajektne linije iz Dovera. Zatvoreno je i oko stotinu škola.

More awful video of damage caused by storm Ciaran in Jersey. This is in St Clement this morning ????#StormCiaran #Ciaran #TempeteCiaran #Jerseypic.twitter.com/DKoLwV4XUe — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 2, 2023

More aftermath footage and damage caused by Storm Ciaran in Jersey, Channel Islands ???????? 2 November 2023 #StormCiaran #storm #Ciaran#StormCiaran pic.twitter.com/TA4IExYXT7 — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 2, 2023

Na otoku Jersey je oglašeno crveno upozorenje zbog vjetrova koji su puhali brzinom od 160 km/h. Otkazani su svi letovi iz zračnih luka na Jerseyju, u Guernseyju i Aurignyu.

Odgođeno oko 200 letova na amsterdamskom aerodromu

U Nizozemskoj je na snazi narančasto upozorenje, s vjetrovima koji su dosezali 110 km na sat. Na amsterdamskom aerodromu Schiphol odgođeno je oko 200 letova, prenosi index.

U zapadnoj Francuskoj je do petka zatvoren željeznički promet, a brzi vlakovi (TGV) između Pariza i Le Mansa te Pariza i Nantesa također ne voze.

U noći sa srijede na četvrtak su u Bretagni zabilježeni vjetrovi od 200 km na sat.

U Baskiji izmjereni valovi visine između osam i devet metara

U Španjolskoj je nevremenom najviše pogođena Galicija, na sjeverozapadu, i na snazi je crveno upozorenje, kao i u Baskiji, gdje su izmjereni valovi visine između osam i devet metara.

Iako Portugal nije direktno pogođen, vlasti su izdale crveno upozorenje u priobalnim područjima na sjeveru zemlje.

