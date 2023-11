PROCURIO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Hamasov brutalni napad dronom na izraelske snage u Pojasu Gaze…

Brigade Al-Qassam, vojno krilo Islamskog pokreta otpora (Hamas), objavile su u utorak video snimak koji prikazuje scene sukoba između boraca Al-Qassama i izraelskih okupatorskih snaga stacioniranih zapadno od Ereza. Borbe su vođene mitraljezima i protivtenkovskim oružjem prošle nedjelje.

Video sadrži i snimke napravljene dronom, koje prikazuju da su primijećene izraelske snage stacionirane zapadno od Ereza. Zatim slijede snimci izlaska boraca Al-Qassama iz jednog tunela i njihovog napredovanja prema tim snagama. Borci Al-Qassama zatim otvaraju vatru na izraelske snage, koje počinju odgovarati paljbom.

Na snimku se također vidi da je vatra planula na vojnim vozilima gađanim tokom sukoba.

Brigade Al-Qassam objavile su u nedjelju da su “njeni borci izveli operaciju i upali iza linija na kojima je stacionirana” izraelska okupatorska vojska u blizini prijelaza Beit Hanoun (Erez). Također su naveli da su to područje bombardirali minobacačkim granatama i raketama.

Izrael je nastavio napredovati prema obali, južno od grada Gaze. Udaljeni su manje od 800 metara od presjecanja Gaze na dva dijela. Također su napredovali duž obale prema sjeveru, kao i napredovali unutar Beit Hanouna, objavio je War Mapper.

#BREAKING Hamas footage shows armed drone strike on a large group of IDF forces in Gaza. pic.twitter.com/PJXPy5twS1

— Clash Report (@clashreport) November 1, 2023