Rusija izvela najveći napad na Ukrajinu od početka godine: ‘Udari su sve žešći, strah nas je jer znamo šta ciljaju!‘

Ukrajina je u srijedu objavila da je Rusija u zadnja 24 sata bombardirala više od stotinu naselja, najviše u jednom napadu od početka godine.

“U zadnja 24 sata, neprijatelj je bombardirao 118 naselja u deset regija”, objavio je na društvenim mrežama ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko, istaknuvši da je to “najviše od početka godine”.

Osim toga, napadnuta je rafinerija nafte u Kremenčuku u središtu zemlje. U napadu nije bilo žrtava, ali je više od stotinu vatrogasaca nekoliko sati gasilo požar, rekao je.

Ukraine Reports Highest Daily Rate of Russian Shelling This Year#Kyiv also reported a #Russian attack on an oil refinery in #Kremenchuk which required more than 100 firefighters to extinguish.https://t.co/vBnKQ01Hii

— KyivPost (@KyivPost) November 1, 2023