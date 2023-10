Obožavaoci oplakuju Matthewa Perryja ispred kultne zgrade gdje su snimani „Prijatelji“

Ljudi svih uzrasta i porijekla okupili su se u nedjelju kod zgrade „Prijatelja“ u West Villageu u Njujorku da odaju počast Matthewu Perryju ispred kultnog stana emisije.

Uprkos sumornom vremenu, desetine buketa cveća i ručno rađenih natpisa sa frazama poput one „ovdje smo svi izgubili prijatelja“ bili su nagomilani u blizini udobnog kvartovskog restorana Little Owl.

Inače „Prijatelji“ su snimani na placu Warner Brosa u Los Anđelesu, ali su spoljašnji snimci stanova snimljeni u ulici Bedford 90.

Iako se pojavljivao u drugim emisijama i filmovima, Perry je bio sinonim za simpatičnog sarkastičnog Chandlera Binga u „Prijateljima“. Omiljeni sitkom, koji je i danas ostao skoro jednako popularan kao što je bio 90-ih, lansirao je Perryja i njegove kolege Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisu Cudrow, Matta LeBlanca i Davida Schwimmera na A-listu.

Perry je umro od davljenja u nesreći u svom domu u Los Anđelesu, prenio je Los Angeles Times pozivajući se na izvore u policiji.

Poziv je hitnoj pomoći stigao oko četiri popodne po lokalnom vremenu. prenosi n1

Matthew Perry fans paid tribute with flowers and signs outside the #Friends apartment in West Village https://t.co/U4CtbpWX5k pic.twitter.com/bBxlaqkVqb

