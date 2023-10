UN: Kopnena operacija Izraela znači još hiljade mrtvih civila

Visoki komesar UN-a za ljudska prava upozorio je da bi izraelske kopnene operacije velikih razmjera u Gazi mogle proizvesti “katastrofalne” posljedice, s mogućim još hiljadama smrtnih slučajeva civila.

Palestinians watch a fire burn among the rubble of a damaged residential building, in the aftermath of Israeli strikes, in Gaza City, October 10, 2023. REUTERS/Mohammed Salem