„Krajnji cilj Izraela je da gurne Palestince u Egipat – Zapad za to navija“: Analiza Šarif Abdel Kudousa za Gardijan

ekoliko sati nakon iznenadne ofanzive Hamasa 07. oktobra u kojoj je stradalo 1.400 Izraelaca, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izašao je u javnost da objavi rat Hamasu i uputi upozorenje Palestincima u Gazi: „Odmah idite“,

Palestinians watch a fire burn among the rubble of a damaged residential building, in the aftermath of Israeli strikes, in Gaza City, October 10, 2023. REUTERS/Mohammed Salem