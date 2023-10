Netanyahu nema dileme: Gaza više neće biti palestinska

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua izdao je saopštenje u kojem je odbačena ideja da se Pojas Gaze, “nakon što je zauzme izraelska vojska”, vrati Palestincima, prenijeli su večeras mediji iz ove zemlje.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Oct. 17, 2023. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS