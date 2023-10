Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian tvrdi da ako izraelska vojska odluči ući u Gazu, “vođe otpora pretvorit će Izrael u groblje za okupacijske vojnike”.

Israeli army Puma armoured personnel carrierss (APCs) move in a column near the Gaza border in southern Israel on October 14, 2023. Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)