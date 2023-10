New York Times tvrdi: Izrael odgodio kopnenu ofanzivu – poznato i zbog čega

Kopnena ofanziva je trebala započeti ovog vikenda, ali je odgođena djelomično zbog oblačnog neba koje bi izraelskim pilotima i operaterima bespilotnih letjelica otežalo pružanje zračne potpore kopnenim snagama, izvijestio je New York Times citirajući tri neimenovana viša izraelska časnika.

People walk on rubble in the aftermath of a strike amid the conflict with Israel in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 12, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa