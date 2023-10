‘Vidite li što Hamas radi s dronovima? Samo jedna skupina ih je to mogla naučiti. Globalni rat stiže…‘

Američki državni tajnik Antony Blinken doputovao je u četvrtak u Izrael i obećao potporu Washingtona toj zemlji nakon napada militanata Hamasa na jugu Izraela tijekom prošlog vikenda.

Blinken je obećao Izraelu više streljiva za obnavljanje zaliha protuzračne obrane i rekao da postoji dvostranačka potpora u američkom Kongresu za veću vojnu pomoć. U srijedu je, pak, američki predsjednik Joe Biden obećao američku potporu Izraelu.

Međutim, postoji zabrinutost da vojna potpora SAD-a i Zapada Ukrajini počinje slabiti zbog domaćih političkih zabrinutosti i proračunskih ograničenja. Šef ukrajinske vojne obavještajne službe, general-bojnik Kirilo Budanov, ocijenio je da bi dugotrajni rat između Izraela i Hamasa mogao utjecati na zapadnu isporuku vojne pomoći Kijevu u njegovoj borbi protiv Rusije.

U intervjuu za Ukrajinsku pravdu, šef ukrajinske Glavne obavještajne uprave rekao je da, ukoliko sukob u Izraelu završi u roku od nekoliko tjedana, nema razloga za brigu u vezi s vojnom pomoći Zapada daje Ukrajini.

Russia is clearly behind this. No ally of HAMAS except of Russia has experience of using bomb-dropping drones against modern battle tanks. Only Russia could train HAMAS in this: pic.twitter.com/eqzmMmrsPT

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 7, 2023