Porošenko: Wagnerov potpis iza napada Hamasa

Porošenko, koji je bio predsjednik od 2014. do 2019, a sada je na čelu stranke Evropska solidarnost, bio je u posjeti Briselu uoči očekivane odluke Komisije EU 8. novembra da da zeleno svjetlo za početak pregovora o pridruživanju Ukrajine.

Upitan o onome što se čini da je sabotaža na plinovodu Balticconnector i telekomunikacijskom kablu koji povezuje Finsku i Estoniju, koju su vlasti u Helsinkiju kvalifikovale kao štetu uzrokovanu „spoljnim aktivnostima“, rekao je: “Apsolutno sam uvjeren da je riječ o terorističkom napadu čiji je cilj destabilizacija energetske situacije u Evropi, na isti način na koji Rusija raketama napada energetski sistem Ukrajine.”

On je rekao da je isti ruski potpis viđen u napadu koji je islamistička militantna grupa Hamas pokrenula na Izrael prošlog vikenda.

– Apsolutno sam uvjeren da postoji ruski interes, ruske ruke u pripremi terorističkog napada Hamasa na Izrael – kazao je on.

Iako bez konkretnih dokaza, rekao je da vrlo dobro zna kako Wagnerovi plaćenici djeluju.

– Znam to od 2014. godine kada se prva Wagner grupa pojavila na istoku moje zemlje. Znam potpis Wagnera iz njihovih napada u Lisičansku, Severodonjecku, Soledaru, Bakhmutu. To je upravo Wagnerova taktika – kazao je on.

– Apsolutno sam siguran da su ruski Wagner instruktori u Siriji prebačeni Hamasu u Gazi i da su učestvovali u obuci terorista za pripremu apsolutno barbarskog napada na Izrael iz pojasa Gaze – izjavio je Porošenko u intervjuu za Euractiv, piše FENA.

