OVAKO SE HAMAS SPREMAO ZA KRVAVI NAPAD Izgradili čitavo naselje, a sve držali u strogoj tajnosti! Objavljen nevjerovatan video

Ograda koja deli Pojas Gaze od Izraela probijena je na više mesta u subotnjem napadu, što je omogućilo borcima da uđu i počnu pohod. Video takođe prikazuje pripadnike Hamasa u borbenoj opremi kako na leđima nose male metalne rampe i rasklapaju ih kako bi motori prešli preko srušenih ograda, piše Skaj njuz.

Mnogi militanti koristili su motore tokom napada, a jedan video koji je dosta deljen prikazuje mladu Izraelku kako je naterana da sjedne na motocikl i odvezena. Hamas je takođe izgradio lažno izraelsko naselje u Gazi i vežbao napade, potvrdio je izvor blizak novinskoj agenciji Rojters.

????????????????‼️???? BREAKING: Hamas breach training to overcome Israeli border with the Gaza Strip has been published.

-> They were able to train in the open without anybody noticing?

Surveillance satellites or drones? pic.twitter.com/KPehotNQWj

