Britanski šef diplomatije morao u sklonište tokom posjete Izraelu zbog raketnog napada Hamasa VIDEO

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je video snimak na kojem se vide kako Kleverlija i drugih zvaničnici hrle u sklonište praćeni zvukom sirena za vazdušni napad.

Kleverli je bio u poseti Ofakimu, a on i njegov izraelski kolega Eli Koen susreli su se sa ljudima koji su preživeli napad Hamasa tokom vikenda.

„Pretnja Hamasovih raketa visi nad svakim Izraelcem – muškarcem, ženom i detetom. Zbog toga stojimo rame uz rame sa Izraelom“, napisao je Kleverli na društvenoj mreži Iks.

Kleverli je danas došao u Izrael pokaže solidarnost Velike Britanije sa Izraelom, saopštio je Forin ofis.

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL

— Israel ישראל ???????? (@Israel) October 11, 2023