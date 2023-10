Potvrđen identitet djevojke koju su pripadici Hamasa mrtvu vozili na kamionetu: Nedavno je boravila i u Hrvatskoj

CNN i Washington Post prenose da je mlada žena Shani Louk, državljanka Njemaćke i Izraela. Prema tvrdnjama WP-a mlada žena je boravila na festivalu mra na koji su upali pripadnici Hamasa.

Na društvenim mrežama objavljen je i video u kome njena majka moli da pripadnici Hamasa vrate tijelo njene kćerke. Nije potvrđeno da je ovaj video zapis vjerodostojan.

Shani je bila mučena, brutalno ubijena, a pripadnici Hamasa su pored brutalnog snimka njeno tijelo izložili kao trofej, navode mediji.

Mlada žena je bila tatto umjetnica i putovala je po svijetu. Nedavno je boravila i u Hrvatskoj, u kampu Kozice kod Senja.

Hamasovi vojnici tvrdili su da se na snimku nalazi tijelo žene koja je pripadnica Vojske Izraela. prenosi n1

young lady paraded by #Hamas during attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who was simply visiting an Israeli concert. Her heartbroken mother is urging them to return her daughter's body.#IsraelUnderFire #Gaza #Mossad

