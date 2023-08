Zaharova kritikovala Pašinjana i Armeniju: Žongliranje riječima ne donosi ništa dobro

Na konferenciji za novinare u Moskvi, Zaharova je reagovala na opaske premijera Armenije Nikola Pašinjana da je Moskva smanjila napore na rješavanju situacije u Nagorno-Karabahu zbog rata u Ukrajini.

“Suočimo se sa istinom. Stvar je u tome da Baku i Jerevan moraju dosljedno da sprovode postignute sporazume. Sa naše strane, mi smo spremni da pomognemo, ali prioritet je implementacija koju su dogovorile strane”, poručila je Zaharova.

Osim toga, Zaharova je rekla kako su Pašinjanove primjedbe o mogućem povlačenju ruskih mirovnih snaga također nejasne.

“Da li je to želja gospodina Pašinjana? Ne razumijem. O čemu on priča? Da li to želi?”, pitala je Zaharova.

Poručila je i kako armensko rukovodstvo često nudi dvosmislene stavove.

“Nažalost, često vidimo da predstavnici armenskog rukovodstva zauzimaju neke dvosmislene stavove o nizu ključnih pitanja i jako bih voljela da o ovom pitanju ne bude nejasnoća. Jer, žongliranje riječima ne donosi ništa dobro. Zbog toga, ovakvi pokušaji da se dovede u pitanje prisustvo mirovnih snaga postavljaju velika pitanja. Zašto se to radi? Osim toga, nakon što je rukovodstvo Armenije priznalo Nagorno-Karabah kao dio Azerbejdžana, bilo kakve tvrdnje protiv Rusije o nedostatku napora izgledaju dvostruko neprikladno”, zaključila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova, piše Klix.

