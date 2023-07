VELIKA POTRAGA SA SRETNIM KRAJEM: Tinejdžerka koja je nestala prije četiri godine sama ušetala u policijsku stanicu i ŠOKIRALA sve!

Djevojčica iz Arizone, Ališa Navaro (18), koja je nestala nekoliko dana pre svog 15 rođendana, pre skoro četiri godine pronađena je daleko od grada iz kojeg je nestala.

Velika potraga za tada 14-godišnjom devojčicom završila se srećno kada se mlada žena pojavila u policijskoj stanici u Montani, rekli su zvaničnici.

Ališa Navaro je došla u gradić blizu kanadske granice i rekla da je ona devojčica koja je nestala u Glendejlu, u Arizoni 15. septembra 2019, saopštila je policija Glendejla.

– Ona je bezbedna i zdrava i po svemu sudeći srećna – rekao je portparol policije Glendejla Hose Santjago na konferenciji za novinare.

Njen nestanak je tretiran kao bekstvo od kuće, rekao je policijski poručnik Skot Vejt, ali je slučaj i dalje pod istragom, a kako je stigla do Montane još uvek je nejasno.

Tinejdžerka, koja je autistična, pobegla je iz svog doma u Glendejlu u noći 15. septembra 2019. godine, sa samo 14 godina.

Njeni roditelji, koji su spavali kada je ona otišla od kuće, pronašli su rukom pisanu poruku od devojčice: “Upropastila sam sve. Vratiću se. Kunem se. Žao mi je”.

Glendale PD releases new footage of #AliciaNavarro ‼️ #AliciaNavarro was reported missing by her family in 2019. She's been found recently in Montana and reunited with her family. pic.twitter.com/acrZZhnAMT

Veoma emotivan susret sa majkom

– Iz svega što nam je do sada rekla, može se zaključiti da je namerno napustila svoj dom – rekao je on. Kada je Navaro došla u policiju u Montani, oko 40 milja od granice između SAD i Kanade, bila je sama.

– Pojavila se u policijskoj upravi. Predstavila se kao Ališa Navaro. Tražila je pomoć da je skinemo sa liste nestalih maloletnika. Ona nije ni u kakvoj nevolji. Ne suočava se ni sa kakvim optužbama – rekao je Santjago.

U potragu za nestalom devojčicom bili su uključeni FBI i Centar za nestalu i eksploatisanu decu.

Policija je saopštila da je tokom godina bilo na hiljade dojava.

Policijski poručnik Vejt rekao je da je susret između Ališe i njene majke bio izuzetno emotivan, kao i za sve uključene u potragu, uključujući i detektive.

????#Breaking AZ teen #AliciaNavarro who went missing 2019 shows up at Montana PD

????????‍♂️"She is by all accounts safe, healthy, & happy."

❗️Disappearance started as a runaway, but case is still under investigation

❗️Alicia asks for privacy, reunited with family

????https://t.co/tkdF8r1asR pic.twitter.com/7hLAQJ3gPU

— Pixie ✨????????‍♀️☀️ (@PixiePi13720126) July 27, 2023