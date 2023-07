Tragedija u Australiji: Desetine uginulih kitova pluta uz obalu

U izjavi na Facebooku, Služba za parkove i divlje životinje Zapadne Australije objavila je da je velika grupa kitova s dugim perajama uočena u utorak ujutro u blizini južne obale te države, prenosi CNN.

“Nažalost, 51 kit je uginuo tokom noći nakon masovnog nasukivanja na plaži Cheynes”, objavila je agencija, dodajući da osoblje i stotine volontera pokušavaju spasiti 46 drugih kitova vraćajući ih u duboku vodu.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje desetke kitova – neki leže na strani, drugi na leđima – kako mašu repovima u plitkim vodama. Drugi video prikazuje kitove kako se skupljaju, a onda smiruju.

Službenici za zaštitu divljih životinja pozvali su javnost da se drži podalje od plaže, upozoravajući na “velike, uznemirene i potencijalno bolesne kitove, morske pse, valove, teške strojeve i plovila”.

Kitovi piloti dugih peraja, koji mogu narasti do 7,6 metara, prepoznaju se po crnoj boji i gomoljastim čelima. Mogu se naći u vodama južne hemisfere i sjevernog Atlantskog oceana.

Istraživačica divljih životinja Vanessa Pirotta rekla je da ostaje nepoznato zašto su se kitovi piloti nasukali.

“Moglo bi biti da pokušavaju izbjeći predatora, poput kita ubice”, rekla je.

Kitovi piloti su “vrlo društveni i dinamični s jakim vezama s drugima”, rekla je, što znači da bi se mogli izgubiti ako bi slijedili dezorijentiranog člana jata.

Zubati kitovi, poput kitova pilota koji koriste sonar za navigaciju, skloniji su nasukanju od svojih bezubih parnjaka, kaže Pirotta.

A nasukavanje kitova pilota uobičajeno je diljem svijeta.

Prošlog septembra oko 200 ih je nasukano duž obale Tasmanije u Australiji. Od tog broja, samo 35 je preživjelo i ponovno je izvučeno. Najveće nasukavanje u Tasmaniji desilo se 2020., kada je pronađeno više od 450 kitova pilota.

Ranije ovog mjeseca grupa od više od 50 kitova pilota uginula je nakon masovnog nasukivanja na sjeverozapadnom škotskom otoku. prenosi N1

#AUSTRALIAUNDERATTACK

Biochemical. Air. Water. Food supply intel:#BREAKING 51 whales dead after mass stranding on Cheynes Beach in Western Australia

If you don't believe our air, water and land are being poisoned. Then you are truly delusional.

The cabal is targeting the… pic.twitter.com/LB0Ewuu3C3

— WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) July 26, 2023