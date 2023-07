Srušio se kran u New Yorku, više ljudi povrijeđeno

Vatrogasci i spasilačko osoblje reagovali su na mjesto događaja, blokirajući saobraćaj u okolnim ulicama i kroz tunel Linkoln do New Jerseya.

Dizalica je pala ujutro na području 10. i 11. avenije i West 41 i 42 ulica, u blizini kompleksa Hudson Yards, objavila je policijska uprava New Yorka na platformi društvenih medija X, ranije poznatoj kao Twitter. Policija New Yorka je pozvala građane da izbjegavaju to područje.

Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako gornji dio dizalice puca i pada na tlo, te struže od obližnju zgradu pri padu. Vatra i dim se mogu vidjeti kako se dižu iz kabine dizalice.

Više civila i vatrogasaca zadobilo je lakše povrede.

NOW – Crane collapses in Hells Kitchen, New York.pic.twitter.com/2ZDwAHpb1e — Disclose.tv (@disclosetv) July 26, 2023

