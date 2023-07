Zelenski: U ruskim napadima danas je ubijeno dvoje djece, odgovorit ćemo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na Twitteru nakon što je u topničkom ruskom napadu na selo Družba, u regiji Donjeck, ubijeno dvoje djece.

– U napadu je ubijeno dvoje djece; djevojčica rođena 2007. i dječak rođen 2013. U raketnom napadu na regiju Černihiv ubijene su dvije žene.

Rusi su danas napali i lučki grad Odesu, napadali su ga skoro svakoga dana ove sedmice.

Samo u regiji Odesa je od početka sedmice stradalo više od 20 ljudi, među njima dvoje djece. Takve udarce može zadati samo apsolutno zlo. Mi ćemo odgovoriti – poručio je Zelenski. prenosi Avaz

Russia killed two more children today. ???????? artillery attack on the village of Druzhba, Toretsk community, Donetsk region. A girl born in 2007 and a boy born in 2013 died. Chernihiv Region, the village of Honcharivske – a missile hit. Two women were killed, the demolition of the… pic.twitter.com/CVXoUallPx

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2023