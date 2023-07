Michel: Nikad nećemo zaboraviti!

– Danas se prisjećamo tragedije genocida u Srebrenici. Naša srca idu prema porodicama i najmilijima koji su pretrpjeli nemjerljiv gubitak. Nikada nećemo zaboraviti! – napisao je Michel na Twitteru.

Today we remember the tragedy of the #Srebrenica genocide.

Our hearts go out to the families and loved ones who suffered immeasurable loss. We will never forget.

Fighting hate, denial, divisive rhetoric — this is the best way to build a better future for ???????? and Western Balkans. pic.twitter.com/KOsFSj2Ksw

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 11, 2023