Nova pravila u Makarskoj: Evo za šta sve možete platiti ‘paprenu’ kaznu ove godine

Za razliku od Splita, Makarska ovog ljeta, izuzev raskalašenih gostiju iz Australije koji dolaze brodovima na rivu, nema nekih većih problema s mirom i redom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Naime, ako u Makarskoj na javnoj površini konzumirate alkoholna pića, što se uglavnom odnosi na ekipe sa zidova ispred trgovina, a ljeti na one koje se opijaju po plaži, platićete kaznu od 40 do 132 eura, a ista kazna čeka sve one koji gradom šetaju u kupaćim kostima.

U Makarskoj se psi mogu kupati na plaži na Ramovi, a ako ih redari uoče na nekoj drugoj plaži, odmah opomenu vlasnika, koji ih posluša i ne pravi probleme.

Sada su u Makarskoj u trendu naplate kazni za nepropisno postavljene reklame, naprave i bašte ugostiteljskih objekata i to uglavnom u staroj gradskoj jezgri, a one iznose od 40 do 132 eura za fizičke osobe, od 400 do 663 eura za pravna lica i od 663 do 1.327 eura za kompanije.

Na plažama redari u ljetnom periodu sankcionišu prodavače kukuruza i krafni koji takođe plaćaju kazne od 40 do 132 eura s time da im se oduzimaju i krofne i kukuruzi, koji se potom bacaju jer se ne smiju donirati.

Naplaćuju se u Makarskoj i kazne za narušavanje javnog reda i mira bukom, posebno onom s gradilišta od 14 do 17 sati i od 20 do 9 sati, i tu su kazne od 40 do 1.327 eura, a sankcije snose i iznajmljivači ležaljki koje nisu posložene prema Pravilniku o gospodarskom korištenju i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Županije splitsko-dalmatinske, piše Slobodna Dalmacija.

