Nova pravila su od 1. jula stupila u Njemačkoj: Evo šta se sve promijenilo

I tako je i ovog jula uvedeno nekoliko promjena za građane.

Rastu penzije

Penzionerima juli donosi više novca: U zapadnoj Njemačkoj isplate su se povećale za 4,39 posto, a u novim saveznim zemljama za 5,86 posto. To znači da će sada za cijelu državu vrijediti jedinstvena vrijednost penzije – i to godinu dana ranije nego što je zakonom određeno. Razlog za to je što su se plaće na istoku razvile bolje od očekivanog, prenosi Fenix magazin.

Za penziju prosječnog primatelja s 45 godina staža doprinosa, mjesečna povećanja znače nešto manje od 71 euro više na zapadu i dobra 93 eura više na istoku. Naravno, povećanja mogu varirati pojedinačno.

Maestro kartice

Od 1. jula banke i štedionice više neće moći izdavati nove kartice s Maestro funkcijom. Međutim, možete nastaviti koristiti postojeće žiro kartice sa simbolom Maestro do isteka njihovog roka valjanosti. Oni ostaju potpuno funkcionalni.

Sistem Maestro nekada je osiguravao da žiro karticom možete plaćati i podizati novac u inozemstvu. Ako funkcija nestane, to bi se moglo promijeniti – ali i ne mora. Jer banke mogu koristiti druge sisteme kao što su Mastercard Debit, Visa Debit ili V-Pay kako bi njihovi klijenti mogli koristiti žiro karticu i u inozemstvu.

Povećali se doprinosi za njegu

Mnogi zaposlenici od 1. jula moraju plaćati veće doprinose za osiguranje za dugotrajnu njegu. Razlog je reforma skrbi kojom se žele ublažiti povećani troškovi u industriji i učiniti financiranje pravednijim. Dok porodice s mlađom djecom dobivaju olakšice, radnicima bez djece umanjit će plaća.

Penzioneri su također pogođeni reformom – čak posebno teško. Jer za razliku od zaposlenih, sami moraju plaćati sve doprinose za skrb.

Ovo su stope doprinosa od jula:

– bez djeteta: 4 posto; Udio zaposlenih: 2,3 posto

– jedno dijete: 3,4 posto; Udio zaposlenih: 1,7 posto

– dvoje djece: 3,15 posto; Udio zaposlenih: 1,45 posto

– troje djece: 2,9 posto; Udio zaposlenih: 1,2 posto

– četvero djece: 2,65 posto; Udio zaposlenih: 0,95 posto

– petero i više djece: 2,4 posto; Udio zaposlenih 0,7 posto

Nove naknade za udovičke penzije

Ako primatelji porodične penzije imaju vlastite prihode, oni se uračunavaju u penziju za udovice ili udovce. Međutim, to vrijedi samo ako prihod premašuje određeni iznos. Od 1. jula ovaj neoporezivi dodatak se jedinstveno povećava za sve savezne zemlje na 993 eura (prije: 951 euro na zapadu i 938 eura na istoku). Povećava se za 211 eura za svako dijete koje ima pravo na penziju za siročad (ranije: 202 eura na zapadu i 199 eura na istoku).

Rodiljna naknada više se ne računa kao prihod. Nasljedstvo se također više ne smatra prihodom, već imovinom.

Viša granica izuzeća od prisilne naplate

Svaki građanin ima pravo na određeni iznos prihoda koji se ne može plijeniti. Taj osnovni iznos bez oporezivanja povećao se od 1. jula sa 1.339,99 eura na 1.409,99 eura. Odnosi se na dužnike koji ne moraju plaćati uzdržavanje. Ako ste ovisni o tuđoj pomoći, ograničenja izuzeća povećavaju se kako slijedi:

– uzdržavana osoba: 1.939,99 eura

– dvoje uzdržavanih članova: 2.229,99 eura

– tri uzdržavana člana: 2.519,99 eura

– četiri uzdržavana člana: 2.819,99 eura

– pet uzdržavanih članova: 3.109,99 eura

Ako je vaš dohodak od rada iznad osnovnog neoporezivog iznosa, tri desetine viška neto plaće ne mogu se zaplijeniti (članak 850c (3) Zakona o parničnom postupku (ZPO)). Ako ste uzdržavani, dodatne dvije desetine neto plaće ne mogu se pripisati prvoj osobi. Dodatna desetina se dodaje za svakog od drugog do petog uzdržavanog člana. prenosi radiosarajevo

