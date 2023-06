Njujork: Skuplja vožnja u centru grada

Ova mera je deo napora da se smanji saobraćajna gužva, poboljša kvalitet vazduha i da se povećaju fondovi za gradski prevoz.

Program bi mogao da počne na proleće sledeće godine, čime će se Njujork svrstati uz gradove kao što su London, Singapur i Štokholm, koji su već primenili slične sisteme naplate za najprometnije poslovne četvrti. Jedan od scenarija koji se razmatra je da vozači plate da uđu na Menhetn južno od 60. ulice 23 dolara, ali će o tačnom iznosu odlučiti nadležno telo za saobraćaj, koje i kontroliše ovaj plan.

“Sa zelenim svetlom od federalne vlade, nadamo se da ćemo nastaviti primenu plana”, navodi se i saopštenju za javnost portparola njujorkške guvernerke Kejti Hokal, koja je iz Demokratske stranke.

Ona sama je na Tviteru napisala kako će Njujork postaviti standard za čistiji vazduh, bolji prevoz i manje gužvi. “Kao što to često radimo, i danas Njujork piše istoriju”, navela je guvernerka na Tviteru.

NEW: New York City is leading the nation by becoming the first city in America with a congestion pricing program — setting the standard in the fight for cleaner air, better transit, and less traffic.

As we so often do here in New York, today, we’re making history.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 27, 2023