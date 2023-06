Prigožin se oglasio prvi put nakon pobune

Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin oglasio se prvi put nakon što su se njegove trupe koji su se u subotu kretale ka Moskvi, povukle.

On je upravo objavio 11-minutnu audio poruku u kojoj kaže da niko nije pristao da potpiše ugovor sa ministarstvom odbrane i da je njegova plaćenička firma morala da prestane da postoji 1. jula, prenosi BBC.

Vođa Wagnera Jevgenij Prigožin jasno je stavio do znanja da nije ciljao Putina kada je objavio da će njegove trupe marširati na Moskvu, rekavši: “Nismo marširali da zbacimo rusko rukovodstvo”.

On kaže da Wagner žali “što su morali da pogode rusku avijaciju” i da su se okrenuli “da ne bi prolili krv ruskih vojnika”.

“Bili smo u maršu da demonstriramo svoj protest, a ne da srušimo vladu.”

Ruski režimski medij tvrdi da je Prigožin u hotelu s tri zvjezdice na periferiji Minska.

“Zapovjednici Wagnera mislili su da će se, ako potpišu s Ministarstvom obrane, pretvoriti u topovsko meso zbog načina na koji se regularna vojska pokazala u akcijama”, rekao je Prigožin.

Dodao je da su neki borci odlučili pristupiti snagama Ministarstva odbrane, ali da je to manjina.

“Bili smo kategorički protiv toga… Ali radili smo inventuru, planirali smo se 30. juna pojaviti u Rostovu i javno postaviti našu opremu blizu čelništva vojske. No, uprkos činjenici da nismo pokazali nikakvu agresiju, bili smo pogođeni. U zračnom napadu poginulo je 30 boraca i to nas je natjeralo da krenemo odmah. Svrha naše akcije bila je spriječiti uništenje PMC-a Wagner i privesti pravdi one koji su svojim neprofesionalnim djelovanjem napravili veliki broj grešaka tokom specijalne vojne operacije. Za to je postojao zahtjev u javnosti”, rekao je šef Wagnera.

Kazao je da cilj pobune nije bio svrgavanje državne vlasti i da je Wagnerov marš na Moskvu pokazao “ozbiljne sigurnosne probleme” u Rusiji.

