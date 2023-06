UŽASAVAJUĆE ANIMACIJE POKAZUJU ŠTA JE MOGLO DA SE DOGODI TITANU: Implozija zgužva i rascijepa podmornicu za 30 milisekundi (VIDEO)

Implozija je inače naglo smanjenje obima tela zbog gubitka unutrašnjeg pritiska i obično je praćena praskom. Dešavaju se šokantno brzo.

TikTok animatori su pokušali da rekonstruišu tragediju koja je odnela živote pet putnika u podmuklim dubinama severnog Atlantika.

Na animaciji koju je objavio korisnik @sincerelybootz vidi se plovilo koje izgleda kao podmornica, koje se iznenada spljošti, zgužva u komad metala, a zatim se rascepa ne ostavljajući za sobom ništa osim vazdušnih mehurića i gelera.

– Smrt je trenutna – navodi narator.

Na drugom montiranom snimku koji je objavio korisnik @starfieldstudio vidi se podvodno vozilo nalik na “Titan” koje se spušta prema morskom dnu i iznenada se zgužva kao limena konzerva.

Podmornica eksplodira odmah nakon implozije ne ostavljajući ni traga.

– Trup bi odmah zagrejao vazduh u podmornici do temperature na površini Sunca. Zidovi od metala bili bi zgužvani u kontaktu sa morskom vodom. I to sve za oko 30 milisekundi – piše u objavi.

Neki od snimaka imaju već 15 miliona pregleda.

Američka obalska straža, podsetimo, objavila je da je implozija odmah ubila sve putnike dok su se spuštali u crne dubine mora da istraže 111 godina stare ostatke “Titanika”.

Krhotine iz olupine “Titana” pronađene su na dnu okeana nekih 3.800 metara ispod površine. Robotizovana podmornica pronašla je do sada pet velikih komada krhotina na oko 500 metara od olupine “Titanika”.

Za sada nije jasno šta je izazvalo imploziju.

Obalska straža nije rekla da li postoji plan za izvlačenje tela.

Here’s an example of what the implosion of the Titan submersible would have looked like. Potentially even more violent given the depths of the mission. #Titan #Titanic #OceanGate #implosion #submarine #submarinemissing pic.twitter.com/1hZTjlxOMg

— Messias (@honestfan_1) June 23, 2023