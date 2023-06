Kearns: EU nagradila Dodika isti dan kada i Putin

Alicia Kearns, članica britanskog parlamenta iz Konzervativne partije, komentirala je činjenicu da je predsjednik Rusije Vladimir Putin dodijelio orden predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku.

Ona navodi da politika EU na Balkanu postaje potpuno nekoherentna.

– Ko će izgubiti? Obični građani, poručuje Kearns.

EU policy in Balkans is becoming completely incoherent. Who will lose out? Everyday citizens.

Why @josattler has EU lifted its suspension on EU funding to secessionist and Putin cheerleader Dodik?

And the irony of doing it the day Putin gave Dodik the Order of Alexander Nevsky? pic.twitter.com/XWklHzpVTP

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) June 7, 2023