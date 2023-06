Vučić otkrio o čemu je razgovarao sa Zelenskim

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz glavnog grada Moldavije, Kišnjeva, gdje prisustvuje na samitu.

Priština i Beograd jedna su od glavnih tema skupa u moldavskoj prijestonici. Na skupu su govorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron), njemački kancelar Olaf Šolc (Scholz), kao i Vjosa Osmani.

Vučić je iz Kišinjeva poručio da je situacija na Kosovu postala glavna tema samita, pored situacije u Ukrajini.

– Priština nije željela susret sa srbijanskom delegacijom, iako mi uvek želimo razgovor. Čini mi se da je sve jasnije ko je odgovoran za probleme na Kosovu – rekao je Vučić.

Vučić ističe da je imao dobar razgovor s predsjednikom Poljske Andžejom Dudom, mađarskim premijerom Orbanom, sa austrijskim premijerom, predstavnicima Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Situacija na Kosovu

– Razgovarao sam i s italijanskom premijerkom, dugo sam pričao s nizozemskim premijerom Markom Ruteom. Pričao sam s mnogo važnih ljudi, i svima je glavna tema, uz energetiku i ekonomski napredak, situacija na Kosovu – istakao je Vučić.

On kaže da će zemlje iz inicijative Otvoreni Balkan tražiti veći pristup fondovima EU.

– Velika je razlika, razumijem ja da mi nismo zemlja EU, ali ta razlika mora da se smanji, kako bismo brže pristizali te zemlje. To je važna tema za samit u junu. Ono što je rekao bih veoma bitno to je da sam uputio poziv svim zemljama, i rukovodstvu EU, i predstavnicima EK, da poslije Granade i Londona, da jedan od naredna dva sastanka bude održan u Beogradu. To bi bio vjerovatno najveći samit i neka vrsta krune naših napora – rekao je Vučić i dodao:

– Očekujem da vidim Šolca i Makrona ovdje, a u Beogradu narednih mjesec dana imat ćemo bezbroj posjeta, Moravjeckog, trojku Beneluksa, slovensku predsjednicu… bit će ih dosta, očekujem i novi susret Otvorenog Balkana, morat ćemo još napornije da radimo da sačuvamo interese Srbije.

Razgovor sa Zelenskim

Vučić je istakao da je kratko pričao s Volodimirom Zelenskim, i dodao je da Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova.

– Imali smo korektan razgovor, ali odluku o sankcijama donose građani Srbije, preko svog rukovodstva, i mi smo svoju odluku donijeli u martu 2022. godine, i dali svoju poziciju. I nikada ne možete jednim razgovorom da mijenjate svoju poziciju. Srbija ima svoju politiku, Srbija je samostalna i nezavisna zemlja, i Srbija poštuje svoje interese – rekao je Vučić.

Vučić nije rekao da li je Zelenski zamjerio na principijelnoj politici Srbije o pitanju uvođenja sankcija Rusiji.

– Uvijek postavljate pitanje kao da mi nekome moramo da se pravdamo. Zašto, zato što vodimo svoju politiku u interesu svoje zemlje? Nastavit ćemo to da radimo – rekao je Vučić.

On je njemačkom novinaru odgovorio i da je ovaj samit važan zbog mnogih pitanja, ali i zbog situacije na Kosovu.

– Za sat ili dva ću imati veliki sastanak sa Šolcom, Makronom i Boreljom (Borrelli). Uradit ćemo sve što možemo da deeskaliramo situaciju. Mi radimo na tome da se situacija smiri, i da izbjegnemo provokacije u budućnosti – kazao je Vučić.

Plan puta

Predsjednik kaže da ne može da priča o “planu puta”, pošto druga strana uvijek poremeti sve planove.

Vučić je rekao i da je želio da razgovara sa Vjosom Osmani, ali da je ona to odbila.

– Mi želimo razgovore, htio sam da razgovaram i sa Vjosom Osmani, ali je ona to odbila. Šta je loše u dijalogu, kompromisu? Nismo iznenađeni time. Riječ je o stabilnosti i budućnosti cijele Evrope, ne samo našeg regiona – rekao je Vučić.

Vučić je pitao da li je u historiji izbora u svijetu bilo ijednog koji je bio legitiman i demokratičan, a da je izlaznost bila tri posto.

– Onda su izazvali tenzije, i insistiraju da implementiraju ove lažne izbore. Svi insistiraju na tome, ne samo mi. To je sramota za evropsku demokratiju, ne samo za nas već za sve. Svi su shvatili šta se dešavalo – rekao je Vučić.

