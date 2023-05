Moskva jutros napadnuta dronovima

U napadu dronova pogođeno je nekoliko zgrada u Moskvi pri čemu je zabilježena ‘manja’ šteta i nije bilo ozbiljnijih ozljeda, rekao je rano ujutro u utorak gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, pišu Vijesti.ba.

‘Sve hitne službe grada su na mjestu nesreće’, rekao je Sobjanin. Ruska državna novinska agencija RIA izvijestila je da se evakuiraju neki stanovnici zgrade u ulici Profsojuznaja u južnom dijelu Moskve.

Nekoliko ruskih Telegram kanala za razmjenu poruka izvijestilo je da je na prilazima gradu srušeno četiri do deset dronova. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4

— OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023