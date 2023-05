Gradonačelnik Istanbula uputio poruku Erdoganu na bosanskom jeziku

Imamoglu se posljednjih dana aktivno uključio u predizbornu kampanju u Istanbulu. Posjetio je između ostalog i predgrađe Bajrampašu gdje velikim dijelom žive ljudi iz BiH. Prilikom obraćanja, gradonačelnik se u jednom momentu obratio i na bosanskom jeziku poručivši Erdoganu da neće osvojiti još jedan mandat.

“E vala nećeš Tayyip”, rekao je Imamoglu prisutnima.

Podsjećamo, Tursku sutra očekuje drugi krug izbora na kojima će glasači birati između dugogodišnjeg predsjendika Recepa Tayyipa Erdogana i lidera opozicije Kemala Kılıçdaroğlua. Nakon prvog kruga prije dvije sedmice razlika je bila pet posto – više glasova osvojio je Erdogan. Međutim, niti jedan od njih dvojice nije imao većinu glasova. Prema onome što se plasira u turskim medijima, uoči sutrašnje odluke, ne vlada neka neizvjesnost – Erdogana smatraju pobjednikom. prenosi n1

Both Erdogan's alliance and opposition do everything to attract Turkish Balkan diaspora's vote.

In this video, Istanbul Mayor Imamoglu even speaks in Bosnian in Yildirim, a Bosniak getto.

"Ee Vala Nećeš Tajip"

"I swear Tayyip, You will not [win]" pic.twitter.com/cp1ulSo62k

