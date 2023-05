Raketni napad na Kijev

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je u jednom naselju izbio požar zbog krhotina koje su pale na zemlju.

Kličko je poručio stanovnicima da ostanu u skloništima. “Napad na glavni grad se nastavlja. Ne napuštajte skloništa za vrijeme zračne uzbune”, poručio je na Telegramu.

Eksplozije su se čule i u središnjoj Ukrajini, u regijama Vinica, Kmelnicki i Žitomiru. Vojna administracija Kijeva objavila je kako preliminarne informacije govore da su svi ruski projektili uništeni, prenosi Index.hr.

Kličko je na svom Telegram kanalu objavio da je požar izbio u garaži u kijevskom naselju Darnica, dodavši kako niko nije ozlijeđen.

These are remains of russian cruise missile, downed in Dniprovsky district in Kyiv tonight. pic.twitter.com/hrYMP7qzSN

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) May 18, 2023