Mediji odlučili stati nagađanjima o Lukašenkovu stanju, objavili fotografiju

Bjeloruski državni informativni kanal objavio je u ponedjeljak fotografiju bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka u vojnom zapovjednom centru, u prvom pojavljivanju u javnosti u gotovo sedmicu dana nakon što se počelo nagađati o zdravlju 68-godišnjeg bjeloruskog vođe.

Kanal na Telegramu Pul Pervovo, državni medij koji izvještava o Lukašenkovim aktivnostima, objavio je da bjeloruski predsjednik radi u centralnoj zapovjednoj bazi zračnih snaga, prenosi Hina.

Čini se da na fotografiji ima zavoj na lijevoj ruci.

The President Lukashenko has just arrived at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces pic.twitter.com/Y2Ur5YrpD9

Lukašenko je posljednji put viđen u javnosti 9. maja na događanjima povodom Dana pobjede u Moskvi te u bjeloruskom glavnom gradu Minsku.

Njegovo nepojavljivanje u javnosti od prošle sedmice potaknulo je napise da je prevezen u medicinsku ustanovu, no to nije službeno potvrđeno.

