Nevjerovatno: Bazen koji “visi” nad prometnom ulicom

Izbočen je otprilike 2,5 metara od ostatka zgrade te izgleda kao da visi nad prometnom ulicom. Oni hrabriji doplivat će do kraja bazena, pogledati prema dolje i osjećati se kao plutaju nad užarenim asfaltom.

Bazen je prava mala plava oaza usred betonske džungle u Dallasu. Ne čudi, stoga, što se nametnuo kao popularno okupljalište u ljetnim mjesecima za goste hotela, ali i stanovnike Dallasa, koji imaju priliku platiti dnevnu ulaznicu od 50 dolara, odnosno 318 kuna kako bi uživali u njegovim čarima,piše N1

View this post on Instagram

A post shared by John Richardson (@loganspoolservice)

The Joule je luksuzni hotel sa 161 sobom koji je ime dobio prema mjernoj jedinici za energiju (džul). Dizajner Adam D. Tihany uredio ga je na moderan način unutar neogotičke zgrade iz 1920-ih godina. Prepun je zanimljivih umjetničkih djela, uključujući i nekoliko radova Andyja Warhola.

Osim neobičnim bazenom pažnju posjetitelja privlači i nesvakidašnjom umjetničkim djelom koje se nalazi ispred zgrade – devet metara visokom skulpturom oka Tonyja Tasseta.

Facebook komentari