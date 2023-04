Kremlj objavio zašto šalje nuklearno oružje na granicu s NATO-om

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima kako je Sjevernoatlantski savez taj koji se širi prema Rusiji te da je stoga Moskva morala poduzeti korake za obranu svoje sigurnosti.

Stoltenberg je jučer rekao da potez Rusije opovrgava nedavnu zajedničku rusko-kinesku izjavu u kojoj se navodilo da države ne bi trebale postavljati nuklearno oružje izvan svojih granica.

“Nije Rusija koja pomiče svoju vojnu infrastrukturu prema NATO-u”

“NATO je taj koji se širi prema Rusiji, nije Rusija ta koja pomiče svoju vojnu infrastrukturu prema granicama NATO-a”, rekao je Peskov u odgovoru na Stoltenbergove izjave.

Finska se u utorak pridružila tom savezu, udvostručivši duljinu kopnene granice NATO-a s Rusijom, a uskoro bi članica trebala postati i Švedska. Moskva je najavila da će pomno pratiti razmještaj NATO snaga unutar Finske i primjereno odgovoriti.

“Poduzimamo mjere”

“Ovaj potez povećava našu zabrinutost i brigu za našu sigurnost… i mi poduzimamo mjere kako bismo jačali svoju sigurnost. I tako će biti svaki put kad se NATO približi našim granicama, kako bismo ponovno uravnotežili sigurnosnu arhitekturu na kontinentu”, rekao je Peskov.

Predsjednik Vladimir Putin danas je u Moskvi ugostio svog bjeloruskog kolegu Aleksandra Lukašenka, a dvojac će vjerojatno raspravljati i o pitanju ruskog raspoređivanja nuklearnog oružja.

Rusija nije dala jasan raspored kad će to učiniti, ali je Putin rekao da bi izgradnja skladišta trebala biti dovršena do početka srpnja. Bit će to prvo raspoređivanje dijela ruskog nuklearnog arsenala izvan njezinih granica od raspada Sovjetskog Saveza.

