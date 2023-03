Dvije bebe čudom preživjele tornado koji ih je podigao u zrak

Njihova baka bila je toliko zahvalna nakon što ih je vidjela na sigurnom, kada je pronađena kada u koju ih je smjestila.

Clara Lutz posjećuje svoje unuke u Kentuckyju svaki tjedan. 15-mjesečni Kaden, 3-mjesečni Dallas i njihova baka doživjeli su jedan od najstrašnijih trenutaka u nečijem životu, kada je tornado poharao njihov grad.

Kad je tornado još bio miljama daleko, Clara je odmah smjestila svoje unuke u kadu s jastucima, dekama i Biblijom. No, nije bila spremna za noćnu moru u kojoj će se naći kada se zaleti u njihovu kuću. “Osjetila sam tutnjavu, osjetila sam podrhtavanje kuće”, rekla je Clara za WKRC-TV. “Sljedeće što je bilo, kada se podigla. Nisam mogla izdržati kako se podigla.”

Ova ljubazna baka dala je sve od sebe kako bi se držala za kadu, ali bezuspješno. Otkinuta je s poda i odnesena u zrak.

Nakon što je tornado prošao, Clara je odmah potražila svoje unuke. “Tražila sam posvuda u potrazi za kadom. Uopće nisam imala pojma gdje su bebe”, rekla je. „Kao da sam tražila iglu u plastu sijena.“

Baka se molila za bebe

Prisjetila se kako je molila: “Sve što sam mogla reći bilo je: ‘Gospodine, molim Te, vrati mi moje bebe. Daj da su na sigurnom! Molim Te!“

Clara je znala da samo Bog u to vrijeme može spasiti njezinu djecu. Držala se svoje vjere i vjerovala da će se dogoditi nemoguće. Tornado je sravnio njihovu kuću i ostavio ih bez ičega. Spremnik s vodom udario ju je i u potiljak. Ali ovoj tjeskobnoj ženi bol nije smetala i odmah je potražila nekoga tko bi joj pomogao pronaći unuke.

Srećom, policajci su kadu pronašli naopako u njenom dvorištu. A bebe? Više nisu bile u kadi. Policajci su ih našli ispod.

Without a basement, Clara Lutz of Barnsley, Kentucky, sheltered her infant grandsons in the bathtub for safety. A powerful tornado pulled the tub from her grip and sent the babies flying. https://t.co/tUn8nJU4ib pic.twitter.com/q5OHAnxVlr

— The New York Times (@nytimes) December 17, 2021