NESTALA JE BEZ TRAGA TOKOM PORODIČNOG ODMORA: Dok su roditelji bili u restoranu djevojčica (3) je odnijeta iz kreveta

Cijeli svijet uzburkala je djevojka koja je nedavno na svom Instagramu objavila da je ona Medlin Meken, koja je 3. maja 2007. godine nestala tokom porodičnog odmora u Portugalu.

Povodom svega, sada se oglasila i porodica djevojke iz Poljske, koja je ubijeđena da je nestala Medlin Meken iz Velike Britanije, i tom prilikom rekla da je “razorena” zbog trenutne situacije i da su njene tvrdnje apsolutno neopravdane.

Naime, Džulija Vendel (21) iz Poljske napravila je haos na društvenim mrežama nakon što je otvorila nalog na Instagramu, a na kome je pokazala navodne dokaze da je upravo ona nestala djevojčica iz Britanije.

Uprkos nekoliko policijskih istraga, poznato je malo informacija o tome šta se desilo devojčici nakon otmice, inspektori vjeruju da je Medelin ubijena, a glavni osumnjičeni bio je njemački pedofil Kristijan Bukner.

Kako je sve počelo?

Dok su Mekenovi uživali u večeri sa prijateljima u odmaralištu Praja de Luz gdje je spavalo njihovih troje djece, nisu bili ni svjesni kako će im se život zauvijek promijeniti.

Grupa prijatelja – koja je postala poznata kao Tapas Sedam – naizmjenično je provjeravala svoju djecu u njihovim sobama. U 21.05, Geri Meken je zavirio u spavaću sobu svoje djece i zatekao ih kako čvrsto spavaju.

Pedeset minuta kasnije, Kejt Meken je otišla u sličnu provjeru i otkriva da njeni blizanci čvrsto spavaju dok je krevet pored njih bio prazan. Na mjestu gdje je nekad spavala trogodišnja Medi, ostalo je ćebe i plišana igračka.

Dok su gosti večerali u restoranu, hotelom se probio srceparajući zvuk.

“Nikad u životu nisam čuo takav plač,” rekao je policiji konobar restorana. Tu je počela noćna mora porodice Meken koja se nije završila do dana današnjeg, 15 godina kasnije.

Počinje potraga cijelog područja koja ne otkriva ništa. Lokalna policija zaključuje da je Medlin vjerovatno kidnapovana iako za to nema nikakvih znakova.

Novinari stižu u talasima u maleni grad sa odmaralištem. Mediji bruje o otmici Medlin Meken.

Nestanak Medlin Meken se poklopio sa rođenjema internet doba. Fejsbuk i Tviter su bili u “povoju”, pa je vijest eksplodirala na društvenim mrežama. Cijeli svijet sada je znao sve detalje otmice male Medi.

Ipak, toliki publicitet neminovno je doveo do negativnog uticaja.

“Razgovarali smo o roditeljima i njihovom ponašanju, govoru tijela, kotaktu očima i njihovoj upotrebi Medinog imena. Sve je bilo na mjestu i vidjelo se da oni nemaju veze sa otmicom i nestankom i tu se moje mišljenje nikad nije promijenilo,” rekao je Ksante Malet, antropolog i kriminolog koji je radio u forenzičkom centru 2007. godine kada je Medlin Meken nestala.

Ali četiri mjeseca nakon nestanka portugalska policija je dovela pse tragače da pregledaju automobil i stan roditelja Medi Meken. Psi su 13 puta upozorili vodiča na miris krvi i smrti na oba mjesta – i u kolima i u stanu.

Tada portugalska policija optužuje roditelje za nestanak njihovog djeteta. Ali kasniji stručnjaci navode da se “previše vjerovalo psima tragačima”, dok portugalska policija 2007. godine priznaje da su vitalni forenzični tragovi možda uništeni satima nakon Medlininog nestanka, pošto mjesto događaja nije propisno bilo zaštićeno.

Jedan od problema od samog početka je bio taj što je policija mislila da je dijete odlutalo tokom noći i što niko nije pretpostavio da se radi o otmici.

To je rezultiralo gubitkom onog što je policija nazvala “zlatni sat”, a to je prvih 24 do 48 sati istrage od otmice koja se smatra kritičnom za uspješan ishod.

Jula sljedeće godine Mekenovi su oslobođeni svake sumnje, ali šteta je učinjena.

Bez novih tragova, istraga je tapkala u mjestu.

Ali Mekenovi nikad nisu prestali da traže svoju ćerku.

2011. godine oni od tadašnjeg britanskog premijera Dejvida Kamerona traže da pokrene “nezavisnu, transparentnu i sveobuhvatnu” istragu na osnovu svih dostupnih informacija.

Dvije godine kasnije, Skotland Jard otkriva da ima “nove dokaze i nove svjedoke”. Ubrzo policija objavljuje ono što je opisala kao “novo razumijevanje događaja” u noći nestanka Medlin Meken.

Pričalo se da mjesto u kojem je bilo odmaralište ima “istoriju se*sualnog iskorišćavanja djece”, navodeći 9 se*sualnih napada i 3 neuspjela napada na britanske djevojčice u dobi od 6 do 12 godina koje su bile na odmoru u tom regionu u periodu od 2004. do 2006. godine.

Nakon 15 godina od otmice, u Portugalu se ovaj slučaj smatra zastarjelim. Sada skoro da i nema šanse da se uđe u trag nestaloj djevojčici.

Kako su do javnosti dolazile informacije da je određeni “plavokosi muškarac” lutao tom regijom u periodu nestanka, policija je saopštila da je možda riječ o “unaprijed planiranoj otmici”.

“Najvjerovatnije ju je odveo stranac, vjerovatno neko ko je izvesno vrijeme uhodio porodicu i ko je vidio da oni imaju naviku da djecu ostavljaju same kad odu na večeru,” saopštio je tadašnji načelnik policije.

Njemačka policija se javlja sa novim osumnjičenim muškarcem. Naime, taj čovjek poznat po nizu prekršaja, boravio je u istom odmaralištu u vrijeme kada je malena Medi nestala.

Iako protiv njega nema određenih dokaza, istraga je i dalje u toku.

Trenutno se u svijetu vode tri odvojene istrage – britanska, njemačka i portugalsak i sve su vezane za slučaj Meken.

Za to vrijeme porodica Meken i dalje čeka odgovor – 15 godina kasnije. Kejt i Džeri Meken kažu da “nisu odustali od nade da je Medlin još uvijek živa” i da će se ponovo naći sa njom.

