LJUDI TRČE, STVARI PADAJU SA POLICA: Dramatični snimci zemljotresa u Tadžikistanu!

Snažan zemljotres jačine 7,2 stepeni po Rihteru pogodio je danas Tadžikistan, javlja Kineski seizmološki zavod, piše Espreso.

Epicentar je bio blizu grada Murgoba, na dubini od 20 kilometara.

U međuvremenu se na Tviteru pojavio prvi snimak snažnog zemljotresa. Na snimku se vidi kako se ljulja cijela soba, dok stvari padaju sa polica na pod.

Iako se radi o razornom zemljotresu za sada još uvijek nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.

Osim u Kini ovaj jak zemljotres osjetio se i u Pakistanu, Uzbekistanu, Afganistanu i Kini.

Poslije jakog uslijedilo je još niz zemljotresa jačine 6,8, 7,3, 5,0,4,6 i 4,9.

Zemljotres se osjetio širom države, pa i u prijestolnici Dušanbeu.

Za sad nema informacija o poginulima i povrijeđeneima, kao i o materijalnoj šteti.

O tome kako je izgledao zemljotres svjedoče i snimci.

#Tajikistan Around 3.50 am, a 7.1 magnitude earthquake occurred in Tajikistan. Successive earthquakes of this magnitude. 6.8 – 7.3 – 5.0 – 4.6 – 4.9 Earthquake; It was also felt in Pakistan, Uzbekistan, China, Afghanistan and Kyrgyzstan. Numerous deaths are reported. #breaking pic.twitter.com/RDt5KLxsdX

— KASİDE (@zakkumec) February 23, 2023