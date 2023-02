“Želim biti vrlo jasan”: Američki ambasador u BiH poslao poruku Dodiku zbog negiranja genocida

Poručio je ovo danas američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy koji je, na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, poslao poruku lideru RS-a i SNSD-a Miloradu Dodiku koji opetovano negira srebrenički genocid.

Ambasador je podsjetio kako su međunarodni sudovi, bez ikakve sumnje, ustanovili činjenice sa Srebrenicom, utvrđujući da su jedinice tzv. vojske RS pod komandom Ratka Mladića i Radovana Karadžića počinile genocid, ubivši više od 8.000 muškaraca i dječaka, Bošnjaka.

“Mladić i Karadžić su ratni zločinci, a ne heroji. Krivica za srebrenički genocid je pojedinačna i snose je oni koji su počinili ova gnusna djela, ali društvo, politički lideri i institucije imaju moralnu obavezu da se bave posljedicama učinjenog.

Prvi korak je prihvatanje i priznavanje činjenica uspostavljenih u sudskom postupku i potkrijepljenih naučnim dokazima. Stalni pokušaji poricanja srebreničkog genocida od strane Milorada Dodika, predsjednika RS – koji je to jučer opet učinio – ne mogu izmijeniti činjenice, a ni istinu”, istaknuo je ambasador. prenosi radiosarajevo

Naglasio je i kako je poricanje genocida i ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca neodgovorno i zaslužuje osudu:

“To je uvreda za žrtve iz svih naroda i nanosi još veću bol njihovim porodicama. Time se razdire tkivo društva Bosne i Hercegovine što je prijetnja stabilnosti ove zemlje. Isto tako, protivno je zakonu u BiH.”

Denial of genocide and war crimes, and the glorification of war criminals are reprehensible and irresponsible. #USAmbBiH

