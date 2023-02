PRIMIJETIO JEDNU STVAR U HODNIKU SVOJE LUKSUZNE ZGRADE PRIJE ZEMLJOTRESA, PA UPOZORIO KOMŠIJE: Nisu reagovali, sad su MRTVI

Bivši stanovnik rezidencije “Renesansa” u Hataju, koja se srušila u razornom zemljotresu i zatrpala 800 ljudi, rekao je da je vidio pukotinu u hodniku zgrade i da je na to upozorio menadžera i komšije.

Zekije Barutču Jigitbaši rekao je da je 2022. godine bila pukotina u hodniku zgrade i da je temelj iskliznuo.

“Rekao sam menadžeru da temelj klizi, on se nasmijao kao da mi se ruga. Rekao sam i komšijama, niko nije reagovao”, rekao je Jigitbaši za turske medije.

Jigitbaši je živio 10 godina u rezidenciji “Renesansa” u Hataju, luksuzne zgrade sa bazenom, sportskim terenima i recepcijom, koja je sada pretvorena u groblje za stotine ljudi.

On je rekao da se potrudio da kontroliše zgradu i preduzme mere predostrožnosti, ali kada nije postigao nikakve rezultate, odlučio je da se preseli.

“To nije kutak raja, već pakao”, rekao je on, prenosi Haber Turk.

Jigitbaši je istakao da je stanove u Renesansi kupio na preporuku i tamo se uselio 2013. godine.

“Kupili smo dva stana i živjeli tamo do 2022. godine. Malo prije selidbe, vidio sam pukotinu u hodniku. Svakog dana pukotina je bila sve veća, poslije nekoliko mjeseci prst je mogao da prođe kroz nju. Rekao sam menadžeru da sam uplašen i da temelj klizi. Smijao se kao da mi se ruga”, ispričao je on.

Jigitbaši je rekao kako je danima upozoravao na stanje u zgradi, a onda mu je menadžer rekao da je “problem riješen”.

“Na moje pitanje kako je to riješio, rekao je da su inženjeri bili i uradili građevinski pregled. Rekao je neke tehničke stvari, nisam ih razumio. Rekao sam i komšijama, a kada sam vidio da su svi neosjetljivi, odlučio sam da se preselim”, ispričao je bivši stanovnik Renesanse.

Jigitbaši je rekao da je njegov prijatelj građevinski tehničar istraživao ruševine Renesanse nakon zemljotresa i otkrio užasne stvari.

“Kada je protrljao ruševine u ruci, one su se mrvile kao glina, a gvožđe zgrade je bilo pogrešno spojeno. I čule su se i glasine da su stubovi presječeni. Ako je to istina, to je svakako ubistvo. Mnoge zgrade su uništene, ali nijedna kao Renesansa. Tamo je živjelo oko 1.000 ljudi. Svi igrači Hatajspora su živjeli tamo, ali u trenutku zemljotresa tamo su bila dva fudbalera. Izgubio sam komšije koje sam mnogo volio”, rekao je on.

Da podsjetimo, turski preduzetnik Mehmet Jašar Džoškun uhapšen je na aerodromu u Istanbulu zbog sumnje da je nelegalno sagradio rezidenciju. On je planirao da avionom pobjegne za Crnu Goru, piše Telegraf.

