FILMSKA PRIČA IZ HATAYA: Srednjoškolac proveo 63 sata ispod urušene petospratnice i sve snimao – “Trokut života me spasio”

Ozturk (19) se u trenutku potresa, 6. februara, nalazio u kući svog djeda u Antakyi, gdje je otišao kako bi učio. Uslijed snažnog potresa zgrada se urušila. Kuća njegovih roditelja, u kojoj su bili otac, majka i brat, nije oštećena.

Ozturk je trenutke provedene u malom prostoru koji mu je omogućio da preživi zabilježio mobitelom.

Prve riječi na snimci, na kojoj se vide samo njegova šaka i ruka u uskom prostoru prekrivenom ruševinama, su: “Uhvatio me potres. Bože pomozi mi, nadam se da su svi dobro. Ne želim umrijeti mlad.”

High school student who asked about his books after being rescued, filmed his days-long wait in the earthquake rubble

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/BgPoZv4pyL

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023