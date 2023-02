Razoran zemljotres pogodio Tursku i Siriju: Najmanje stotinu poginulih i stotine povrijeđenih

Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazarčik u Kahramanmarasu, a potom su uslijedila 42 naknadna podrhtavanja tla od kojih je najjače iznosilo 6,6 stepeni.

Zemljotres se osjetio u brojnim gradovima na jugu Turske, a posebno u provincijama Kahramanmaras, Hataj, Osmanije, Adijaman, Gaziantep, Sanliurfa, Dijarbakir, Malatja i Adana.

Sve nadležne službe Republike Turske angažovane su na akcijama potrage i spašavanja, a u područja pogođena potresom stižu relevantne ekipe iz svih dijelova Turske.

Posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, Turska je zatražila međunarodnu pomoć u području potrage i spašavanja.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake

pic.twitter.com/utDsxiPNB5

— Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023