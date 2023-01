Poznatog meteorologa pretukla grupa tinejdžera

Klotz je poslije incidenta na svom Instagramu objavio dva videa i opisao detalje svađe te istaknuo kako je policija u međuvremenu uhitila nekoliko napadača, a bilo ih je, tvrdi meteorolog, sedam ili osam.

– Gdje su uopće roditelji tih klinaca? Nedopustivo je da im djeca ovako usred noći tuku ljude – napisao je Klotz pa nastavio iznositi detalje u drugoj snimci:

– Vraćao sam se kući nakon što sam u baru gledao utakmicu New York Giantsa, kad je u podzemnoj željeznici jednog starijeg gospodina počela gnjaviti grupa od sedam ili osam tinejdžera. Rekao sam im: ‘Hej, dečki, prestanite s tim‘. Ali oni to nisu učinili, nego su se prebacili na mene… I čovječe, kako su me sredili! Držali su me na podu, rebra su mi sva u modricama. Ali i oni su dobili svoju porciju udaraca! – prepričao je Adam.

Tinejdžeri su nakon nasilnog ispada pobjegli iz vlaka. Policija je uspjela privesti trojicu u dobi od 15 do 17 godina, no oni su vrlo brzo pušteni iz pritvora. prneosi “N1“.

