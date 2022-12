Čepa: Srbija se može pripojiti Rusiji ako je to volja naroda

“Ne znam koliko je to realno jer ovdje odluka nije na Aleksandru Vučiću, nego na narodu. To treba odlučiti narod na referendumu. Treba se poštovati volja naroda, da poslije nitko ne bi rekao da je to okupacija, otimanje i rušenje. Naći će se veliki broj protivnika ove ideje, zato u ovom slučaju sve mora biti čisto”, rekao je ruski političar za Govorit Moskva.

“Podržat ćemo Srbiju u svakom slučaju. Ona je prema nama izrazito prijateljska. Jako se nadamo da će se moći nositi s provokacijama kojima su izloženi. Čekamo Vučićeve apele”, dodao je Čepa.

Srbija još uvijek nije reagirala na ovu izjavu, prenosi Index.

Facebook komentari